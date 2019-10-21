الراي.. يُربع الدوزي على عرش “التوندونس”

استطاع الفنان عبد الحفيظ الدوزي دخول قائمة 100 عمل، الأكثر رواجا على “يوتيوب” في العالم، بعد يومين من إصدار كليبه الجديد خليوها تهدر.

واحتل الدوزي، يوم أمس السبت، الرتبة 96، في قائمة “الطوندونس” يوتيوب في العالم، بينما لا يزال يحتل الرتبة الأولى في التصنيف الخاص في المغرب.

وأعاد الدوزي عشاقه إلى الوراء بسنوات، بفضل أغنيته الجديدة، التي تندرج ضمن خانة الراي الرومانسي الكلاسيكي، خصوصا أنه استخدم فيها لازمة من أغنية مشهورة للشاب عمرو، الذي رحب بذلك.

وكتب كلمات أغنية الدوزي شقيقه، ومدير أعماله، قادر، فيما صور الكليب في تركيا.

وبلغ عدد مشاهدات كليب “خليوها تهدر”، الذي أصدره الدوزي، ليلة الخميس الماضي، مليوني، ونصف مليون مشاهدة.