فيديو.. نيجريدو يؤكد حاجة النصر لمزيد من الثقة والانتصارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الإسباني ألفارو نيجريدو، مهاجم النصر الإماراتي، حاجة فريقه لمزيد من الثقة وحصد الانتصارات في الفترة المقبلة.

النصر حقق فوزه الأول في دوري الخليج العربي هذا الموسم، على حساب الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه، سجل منها نيجريدو هدفين.

وفي تصريحات للعين الرياضية بعد اللقاء قال نيجريدو: "نحتاج لمزيد من الانتصارات في الوقت الحالي، الأمر متعلق أيضاً بالثقة التي نحتاجها بصورة أكبر".

النصر ارتقى للمركز التاسع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي بعدما حصد 4 نقاط في أول 4 مباريات.

وأضاف نيجريدو: "الشوط الأول لم يكن جيداً أمام الوحدة، لم نبدأ اللقاء بالشكل الأمثل، لكن العقلية تغيرت مع بداية الشوط الثاني بعد حديث غرف الملابس".

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وتابع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق: "لم ندخل المباراة بشكل جيد في البداية، لكن من الرائع أن تتغير العقلية في الشوط الثاني وننجح في تسجيل هدف في أول دقيقة".

وأردف نيجريدو: "من الرائع أن أسجل أهدافا، لكنني أحتاج إلى الاستمرارية في التسجيل ومساعدة الفريق وإخراجه من هذه الكبوة، الوضع الحالي ليس جيداً، وعلينا الاستمرار في العمل".





وتحدث نيجريدو عن كرونسلاف يورشيتش مدرب النصر الجديد ومدى تأثيره على مسيرة الفريق في الفترة المقبلة، حيث قال: "أتمنى بقاء المدرب لفترة طويلة، لأن ذلك يصبح جيداً بالنسبة للفريق، أعتقد أنه يعرف الدوري الإماراتي جيداً".

وأتم تصريحاته قائلا: "في كرة القدم كل شيء ممكن، نفكر في كل مباراة على حدة، لسنا في حاجة للتفكير في نصف الموسم، لدينا مباراة الأهلي ونفكر بها فقط".