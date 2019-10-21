شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. انتحار 3 من شباب الاخوان فى اسطنبول بسبب رفض قادة الجماعة دعمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تدوينة على الفيسبوك لشاب مصرى فى اسطنبول عن إقدام 3 من شباب الاخوان الهاربين فى تركيا على الانتحار بسبب رفض قيادات الاخوان دعمهم ماديا ،فى الوقت الذى أنفقت فيه الجماعة نحو 50 ألف دولار على مخيم نظمته فى ذكرى رابعة

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وقال عمر مجدى فى تدوينته :"أنا بس بفكر الناس.. إن الصيف الماضي انتحر 3 شباب خارجين من مصر لأسباب سياسية عمرهم دون ال25 عام، في ظل غياب كامل لأي مؤسسة دعم و علاج نفسي في إسطنبول".

وأضاف: " السبب هو عدم وجود دعم مادي ، لكن فيه فلوس لعمل مخيم 3 أيام بميزانية تفوق ال50 الف دولار".. رحم الله العقاد صاحب المقولة الشهيرة.. "أتقطير هنا و تبذير هناك ؟"!"

تجدر الاشارة الى ان قيادات جماعة الاخوان تتعرض لهجوم عنيف من عناصر الاخوان الشابة لاسيما فى الخارج بسبب حالة البذخ والترف التى تعيش فيها، بالاضافة الى فضائح الاختلاسات المالية التى تورط فيها عدد كبير من قيادات الجماعة وكان أخرها واقعة استيلاء محمود حسين الأمين العام للجماعة على 2 مليون دولار حسبما فضحه التسريب الصوتى للقيادى الاخوانى أمير بسام