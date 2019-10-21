شكرا لقرائتكم خبر عن "اكسترا نيوز" تكشف كارثة تركيا.. 983 شركة أجنبية تغلق أبوابها بسبب أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت اكسترا نيوز تقريرا عن حجم خروج المستثمرين من السوق التركي، بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وذكرت فى تقريرها ، أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في تركيا سيطول مداها بسبب سياسات الديكتاتور اردوغان الفاشلة التي اتبع فيها تحقيق مطامعه علي حساب اقتصاد بلده، وهو الامر الذي اثر علي الشركات العمالة في تركيا سوء كانت محلية أو خارجية.

"أخرج من تركيا"، رسالة وجهت لشركة اسبانية كبيرة تعمل في مجال الحاويات اذ قررت الشركة اللحاق بالشركات عالمية الأخري قامت بتصفية اعمالها في تركيا نتيجة لسياسيات اردوغان. Advertisements





ووصل الأمر للشركات التركية نفسها، فقد بلغ حجم الشركات التي بلغ اغلاقها في أقل من 10 أشهر 277 شركة، بينما بلغ الشركات التي قامت بتحويل نشاطها إلي نشاطات أخري، 1875 شركة، وبلغ عدد الشركات المدمجة 1252 شركة، كما اغلقت 983 شركة أجنبية أعمالها، وهو الأمر الذي لم يتوقف على حد الاغلاق، ولكن الامر يزداد سوء.