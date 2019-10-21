شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يستعرض التجربة المصرية أمام اجتماع "الكوميسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الأحد فى العاصمة الكينية نيروبى أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لرؤساء جمارك دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا) والذى يعقد خلال الفترة من 20 - 22 أكتوبر 2019 بمشاركة الوفد المصرى برئاسة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وبدأ الاجتماع بتشكيل رئاسة الجلسة حيث تم تعيين زامبيا رئيسا الجلسة ومدغشقر نائبا للرئيس وروندا مقررا ورحب رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء والحاضرين ووجه ترحيبا خاصا لدولة تونس باعتبارها إحدى الدول المنضمة حديثا للكوميسا وقام بتشجيعها على الإسراع فى تقديم أوراق الاعتماد للتمتع بالامتيازات الجمركية المستحقة للدول الأعضاء.

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من جانبه وأوضح ممثل تونس أن دولته ترغب فى الدخول فى اتفاقية التجارة الحرة للكوميسا بشكل كامل وبدون أى استثناءات، ثم تم الانتقال لجدول الأعمال حيث تم إطلاع اللجنة على تقرير ورشة العمل الثانية حول منطقة التجارة الحرة الرقمية للكوميسا وجرى التعرف على موقف شهادات المنشأ الإلكترونية والتوصية باعتمادها بشكل كامل خلال سنتين، كما أنه من المقرر عرض لائحة شهادة المنشأ الالكترونية على لجنة الجمارك والتجارة على أن تقوم الكوميسا بتقديم الدعم الفنى لكافة الدول الأعضاء فى هذا الخصوص، وتم الاطلاع أيضا على تقرير مجلس عمال الكوميسا والذى قام بدراسة مسحية على عدد من الدول الأعضاء فى شرق أفريقيا لاستعراض نقاط الضعف ووضع توصيات لحلها.

وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف المشغل الاقتصادى المعتمد فى كل دولة من الدول الأعضاء، وتحدث السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك مبديا ترحيبه بالحاضرين مشيرا لأهمية التعاون الجمركى بين الدول الأعضاء لإثراء العمل المشترك والارتقاء بالعمل الجمركى وتعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء بما يسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية، ويخدم الشعوب الإفريقية الصديقة تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية.

وقام رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتوضيح التجربة المصرية الخاصة بالمشغل الاقتصادى المعتمد والمزايا والمعلومات التى يقدمها البرنامج والمناهج المتبعة وإجراءات الإضافة والتعديل واتفاقيات الاعتراف المتبادل المبرمة وتبادل الخبرات المتعلقة بالأمور الخاصة بالبرنامج.