لبنان.. مارسيل خليفة يغني مع المتظاهرين في طرابلس… “دائم الثورة يا قلبي”

فاجأ ‏الفنان مارسيل خليفة المتظاهرين البنانيين، اليوم الأحد، بمشاركتهم اعتصامهم بساحة النور في طرابلس المدينة، وأنشد معهم أغنياته الثورية، حيث تم وضع عدد كبير من مكبّرات الصوت في الساحة لتتمكن الحشود الضخمة من الاستماع إليه.

وعلى وقع كلماته وأغنياته الوطنية، أشعل خليفة الأجواء في عاصمة الشمال حيث التهبت الساحة بالتصفيق لتردّد معه أبرز أغانيه الوطنية وغنّى مع المشاركين في الاحتجاجات أغنيته “شدّوا الهمّة” و”إني اخترتك يا وطني”.