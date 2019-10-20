فنانو لبنان ينتفضون إلى جانب الشعب.. ونشطاء مغاربة يقارنون بسخرية: مثل فناني المغرب تماما !

ضم عدد من نجوم الفن اللبنانيين صوتهم إلى صوت شعب بلدهم في مطالبه الاحتجاجية، منهم من عبر عن موقفه المؤيد للمحتجين، والرافض لقرارات الحكومة، عبر مواقع التواصل، وهناك من نزل ليحتج في الشارع، وهو أمر نظر إليه نشطاء مغاربة على مواقع التواصل من زاوية المقارنة مع تفاعل فنانين مغاربة مع مطالب الشعب.

وانضم نجوم لبنانيون، بشعبية عربية واسعة، إلى الاحتجاجات، منهم كارول سماحة، وراغب علامة، ونانسي عجرم، ونادين نسيب نجيم، وآخرين، وهو أمر لقي إشادة كبيرة من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يفوتوا الفرصة لتقطير الشمع على فنانين مغاربة لا يتفاعلون مع احتجاجات المغاربة إذا كانت ضد جهات معينة يمكن أن تضر مصالحهم الخاصة، مثلما حدث في فترة المقاطعة.

وأشار النشطاء إلى أن غالبية الفنانين المغاربة، منشغلين بالصراعات الشخصية الفارغة المضمون على مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرين من مواقفهم الباهتة في شؤون تخص المواطن.

وبخصوص احتجاجات النجوم اللبنانين، اختارت الفنانة ندين نسيب النزول إلى الشارع، وتأييد الشعب اللبناني، فيما عبرت كارول سماحه عن موقفها، وقالت: “أخيرا، من يوم اللي خلقت بلبنان لتاريخ هاللحظة هاي أول مرة بشهد تظاهرة لبنانية حقيقية وجدية، مش لدعم زعيم أو حزب أو حركة أو تيار أو طائفة، بتنمى لما تيجي انتخابات جديدة ما حدا ينسى السبب الأساسي ليش تظاهر اليوم وبشو عم بطالب”.

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وغرد راغب علامة على “تويتر”، وقال: “فجأة صاروا قادرين يجيبوا الكهربا ويخففوا العجز، وين كنتوا من 30 سنة عم ندفع 2 مليار دولار كل سنة عجز عن الكهربا، ما منصدقكن، أنتوا كذابين، 60 مليار دولار صرنا دافعين بس للكهربا غير الموجودة!!! هلق بدكن يانا نصدقكن؟ من سنين عم نقول #طار_البلد وطبقوا قانون من أين لك هذا”، مشيرا إلى أغنية قدمها من قبل تنتقد الحكومة اللبنانية.

وعلقت إليسا “الشعب موجوع، ومقهور وجوعان، أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير، نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب، وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو”.

ويشهد لبنان، منذ مساء الخميس، احتجاجات في مناطقه كافة، ولا تزال مستمرة، وذلك احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة، وعلى الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية في البلاد.