البطولة الاحترافية.. لا غالب ولا مغلوب بين “لوصيكا” والفتح الرباطي

سيطر التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، على نتيجة مباراة أولمبيك خريبكة بضيفه الفتح الرباطي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية.

وافتتح الزوار حصة التسجيل بواسطة اللاعب بادموسي، 15 دقيقة على بداية اللقاء الذي احتضنه ملعب الفوسفاط بخريبكة، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه مجريات الشوط الأول.

ونجح صاحب الأرض في الجولة الثانية، وبالضبط عند الدقيقة 51 من تعديل الكفة، بهدف وقعه المهدي الباسل بالخطأ في مرمى فريقه، ليعلن الحكم محمد النحيح عن نهاية المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.

ويعد تعادل اليوم، الثالث لأولمبيك خريبكة في بطولة هذا الموسم، مقابل فوز وحيد، وهو مامكنه من الانفراد بمركز الوصافة برصيد 6 نقاط، متقدما بنقطة وحيدة عن الفتح رابع الترتيب.