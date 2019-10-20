لماذا غاب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فسرّ مدرب ليفربول، يورغن كلوب، سبب استبعاد نجم فريقه المصري، محمد صلاح، من مواجهة مانشستر يونايتد، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسفرت قمة إنجلترا عن تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، لتتوقف سلسلة انتصارات "الريدز" التي تواصلت منذ بداية الموسم الجاري.

وذكر كلوب "صلاح لم يكن جاهزًا لخوض المباراة، لأنه لم يقدر على المشاركة في التدريبات".

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وأضاف عبر قناة سكاي سبورتس "لا أعرف من أين جاءت الأخبار أو من قال أن صلاح سيكون قادرًا على اللعب".

وألمح المدرب الألماني "لم تكن لدى صلاح فرصة كبيرة للمشاركة أمام مانشستر يونايتد، ربما يكون جاهزا لمواجهة جينك البلجيكي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، لننتظر ونرى".

وأصيب صلاح في كاحل قدمه اليمنى نتيجة تدخل عنيف في مباراة الجولة الماضية ضد ليستر سيتي، والتي انتهت بفوز الليفر 2-1 قبل فترة التوقف الدولي.