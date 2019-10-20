مانشستر سيتي يخطط لحماية سترلينغ من ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لتقديم عرض ضخم من أجل تمديد عقد نجمه، رحيم سترلينغ، خشية اهتمام ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن السيتي سيمنح سترلينغ 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إثنائه عن التفكير في أي عروض مقدمة من ريال مدريد.

وينتهي عقد سترلينغ (24 عامًا) مع السيتيزنس بنهاية موسم 2022/2023، أي بعد 3 مواسم، لكن تمديده بات هدفًا أوليًا للإدارة الإماراتية، وبيب غوارديولا المدير الفني.

وكان سترلينغ قد جدد عقده مع مانشستر سيتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ليتقاضى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكنه أكد بالفعل طموحه للعب في الخارج.

ويستعد مانشستر سيتي لجعل سترلينغ اللاعب الأكثر تقاضيًا أجرًا في البريميرليغ، لضمان عدم التفكير في الرحيل عن ملعب الاتحاد، حيث يعتبر أحد أهم أوراق بيب غوارديولا.