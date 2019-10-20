شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقتل 3 أشخاص بسبب أعمال عنف في عاصمة تشيلي والان مع التفاصيل

لقى 3 أشخاص على الأقل حتفهم فى سانتياغو عاصمة تشيلى بعدما أضرم متظاهرون النار فى متجر فى حين تم تأجيل عدد من رحلات الطيران فى مطار المدينة بسبب عدم تمكن أفراد أطقم الطائرات من الوصول إلى المطار.

وتشهد سانتياغو وغيرها من مدن تشيلى أحداث شغب منذ أيام بسبب احتجاجات على زيادة أسعار المواصلات العامة، مما دفع رئيس البلاد سيباستيان بنيرا لإعلان حالة الطوارئ، وأكدت كارلا روبيلار حاكمة سانتياغو مقتل ثلاثة أشخاص فى متجر كبير أضرم فيه متظاهرون النار يوم السبت.

وقالت روبيلار على تويتر اليوم الأحد "نأسف لإبلاغكم بأنه وفقا لمعلومات أولية من شرطة تشيلى عُثر على جثتى شخصين لقيا حتفهما حرقا فى سانتياغو فى حين توفى ثالث كان قد أصيب إصابة بالغة بعد نقله إلى أحد المستشفيات".

وأضافت روبيلار أنه جرى تعليق أو تأجيل رحلات جوية تسيرها شركة لاتام كبرى شركات الطيران فى تشيلى وشركة أخرى هى سكاى إيرلاين صباح اليوم الأحد لتعذر وصول أطقم الطائرات إلى المطار بسبب حظر التجول وتوقف المواصلات العامة واستمرار أحداث الشغب.