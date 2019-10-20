تشيلي: فرض حظر التجول في سانتياجو .. وسط احتجاجات

سانتياجو ـ د.ب.أ: أصدر رئيس الدفاع الوطني في تشيلي خافيير إيتورياجا أمرا بفرض حظر التجول خلال الليل في العاصمة سانتياجو مع استمرار حدوث “أعمال عنف”. وقال إيتورياجا في بيان متلفز إن حظر التجول، وهو الأول في تشيلي منذ استعادة الديمقراطية في عام 1990، سيكون ساري المفعول في مقاطعتين وبلديتين في منطقة العاصمة سانتياجو، وأضاف رئيس الدفاع الوطني في تشيلي إنه سيتم إعادة تقييم الوضع. وقالت قوات الدفاع الوطني في بيان لها إنه سيجري نشر “وحدة عسكرية كبيرة” في ظل استمرار “أعمال العنف” في الساعات الأخيرة.

وجاء بيان إيتورياجا بعد دقائق من إعلان رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا أن رئيس الدفاع الوطني هو المسؤول عن حالة الطوارئ التي أعلنت مساء الجمعة الماضية. وفي خطاب متلفز، قال بينيرا أيضًا إن الحكومة التشيلية ستعلق الزيادة في أسعار المترو التي تم تنفيذها في وقت سابق من الأسبوع والتي أدت إلى الاحتجاجات في سانتياجو،التي يقطنها أكثر من 7 ملايين شخص. وقال بينيرا: “سنعلق زيادة أسعار المترو”، مضيفًا أن هناك حاجة إلى قانون عاجل بشأن هذه المسألة، وأنه سيتم عقد محادثات للتغلب على هذا “الموقف الصعب”. وقال بينيرا “إن أولوية حكومتنا هي ضمان النظام العام وسلامة التشيليين”، مقرا بأن المتظاهرين لديهم “أسباب وجيهة” للاحتجاج، “لكن ليس لأحد من هؤلاء الذين دمروا أو أشعلوا النيران في أكثر من 78 محطة من مترو سانتياجو الحق في استخدام العنف الوحشي غير القانوني”.