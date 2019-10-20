مئات المستوطين يقتحمون (الأقصى) بحماية شرطة الاحتلال

في السياسة 21 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ الخليج 365: أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام نحو 400 مستوطن أمس المسجد الأقصى المبارك، بشكل “استفزازي”، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن “عمليات الاقتحام بدأت صباحا ويجري إدخال المقتحمين بمجموعات متتالية”. وكانت “جماعات الهيكل” قد جددت نهاية الأسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي. ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى منذ بداية عيد العرش حتى الخميس الماضي أكثر من 2700 مستوطن. من جهته، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية من خطورة مخططات إسرائيل لـ”تهويد” المسجد الأقصى في مدينة القدس. وقال هنية في كلمة بثتها قناة “الأقصى” الفلسطينية التي تبث من غزة، إن “مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية في المسجد الأقصى والقدس المحتلة لن يُكتب لها النجاح”. وأضاف هنية “لن تنجح مخططات تقسيم الأقصى ولن نسمح ولو على رقابنا وعلى دمنا بتمرير مخططات الاحتلال، ولن تتغير معالم القدس، وكل القرارات لن تغير الحقائق”. وحث هنية على بلورة رؤية فلسطينية “متكاملة وبخطة حكيمة وشجاعة” من أجل مواجهة مخططات إسرائيل بحق المقدسات في القدس “التي ستبقى البوصلة، وهي مركز الصراع مع الاحتلال”. واعتبر هنية أن إسرائيل “تستغل الأحداث وانشغال الشعوب العربية لتنفيذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى، لكن أهلنا في القدس لا يمكنهم أن يتوانوا في الدفاع عن الأرض والمقدسات وثوابت الشعب الفلسطيني”. ودعا زعيم حركة حماس إلى “التحرك لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية بحق المسجد الأقصى فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا والعمل على نصرة القدس المحتلة والوقوف في مربع الدفاع عنها”.