تهديدات داعش وخطة الحريري.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز: "داعش" يهدد بتصفية الزبيدي وقيادات "الانتقالي الجنوبي" ، مصادر لـ"العين الإخبارية": توافق حول مبادرة الحريري وإقرارها خلال ساعات، وصحف فرنسية: بوتين قوض أطماع أردوغان الاستعمارية بسوريا، وصحيفة إيرانية معارضة تحمل "حزب الله" مسؤولية تدهور أوضاع لبنان، وخبراء: ارتماء إخوان موريتانيا بأحضان إيران يعمق أزمتهم، وقرقاش: استهداف الإمارات منطق العاجز، ووزير الدفاع الأمريكي بالرياض.. وردع إيران يتصدر أجندته، و"أتيب".. ذراع أردوغان لنشر التطرف في أوروبا، والجيش الليبي يسيطر على العزيزية جنوبي طرابلس، والجيش السوري يدفع بـ12 ألف جندي شمالي البلاد.

وفي الاقتصاد تطالعون: إيران تخطط لاستبعاد 24 مليون شخص من الدعم النقدي، وأوبك تخفض إنتاجها من النفط في الربع الثالث من 2019، والصين ترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 10.6%، ومحافظ ساما: ودائع القطاع المصرفي كافية لتمويل طرح أرامكو، والإمارات تطالب بتوحيد الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الأخضر المستدام.

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وإلى الملاعب تجدون: رونالدو يعادل مولر.. وبرشلونة يتصدر في أبرز مشاهد السبت الكروي.

وفي الفن تقرأون: حفيد نابليون يتزوج حفيدة إمبراطورة فرنسا.. التاريخ يعيد نفسه.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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