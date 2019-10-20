زيارة رئيس وزراء الكويت لمصر.. تعاون وتنسيق مشترك

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن زيارة رئيس الوزراء الكويتي للقاهرة، ستتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات.

وأوضح سعد أن الزيارة التي تأتي تأكيداً لما تتمتع به العلاقات المصرية الكويتية من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين، ستبحث كذلك تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تنامياً ملحوظاً خلال هذه المرحلة، وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون المشتركة لمجال أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما.





كما أكد على ضرورة البناء أيضاً على ما تم من زيارات متبادلة ناجحة بين البلدين على كافة المستويات تستهدف الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة، الأحد، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، الذي بدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.

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وتأتي زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى مصر في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون المشترك، وهو ما ظهر من خلال الزيارات المتبادلة مؤخرا.







وكانت آخر زيارة ناجحة قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت نهاية أغسطس/آب الماضي، وقبلها جاءت زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ في فبراير/شباط الماضي.

كما قام رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بزيارة إلى مصر في سبتمبر الماضي، وزيارة مماثلة قام بها رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال إلى الكويت في يناير الماضي، فضلا عن عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الكويت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.





ووقّعت مصر والكويت، في مارس/آذار 2018، 5 اتفاقيات بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي "5 مليارات جنيه"، في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

