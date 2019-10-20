البرهان يرأس وفد السودان بالقمة الروسية الأفريقية

يترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وفد السودان في أعمال القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في مدينة سوتشي الروسية، وفق وكالة السودان للأنباء الرسمية.

وتنطلق في مدينة سوتشي خلال يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، أول قمة روسية أفريقية، وتعقد برئاسة مشتركة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي.

وتم توجيه الدعوة لقادة ورؤساء 54 دولة أفريقية، أكدت 40 منها المشاركة، بحسب وسائل إعلام.

والقمة هي أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، وسيولي المشاركون فيها اهتماماً بمجمل الملفات، بما في ذلك آفاق التعاون الاقتصادي.

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وستشهد القمة انعقاد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الأول، بمشاركة رؤساء الدول الذين سيحضرون القمة، فضلاً عن ممثلي الأعمال من الجانبين، والمؤسسات التكاملية النشطة في القارة الأفريقية.

وقال الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور أسامة محمد، إن مشاركة السودان في القمة فرصة كبيرة يجب استغلالها لعكس التحولات السياسية الكبرى التي يمر بها السودان، خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية.

وبيّن خلال تصريحات لوكالة الأنباء السودانية الرسمية أنها تشكل أيضاً سانحة للسودان لعرض إمكانياته الضخمة في مختلف الموارد الاقتصادية وفي مجالات الاستثمار المتعددة.

كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في السودان، من خلال إصلاح قوانين الاستثمار وتهيئة البيئة المواتية له، وذلك لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد.

وأشار أسامة إلى علاقات التعاون الوثيقة بين الخرطوم وموسكو، منوهاً بالزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين ودورها في تمتين العلاقات الثنائية.