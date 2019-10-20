شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: اختراق موقع اتحاد كرة القدم وبث النشيد الوطني الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت مصادر إعلامية اليوم (الأحد)، اختراق موقع اتحاد كرة القدم البحريني وبث النشيد الوطني الإيراني من خلاله. ووفقاً لـ«RT»، يأتي الاختراق رداً على ما قيل إنه إساءة للنشيد الوطني الإيراني قبيل بدء مباراة كرة القدم بين إيران والبحرين في المنامة الأسبوع الماضي. وكتب القراصنة على الموقع: «لن نُبقي الإساءة لإيران من دون رد.. لم تتمكنوا من سماع النشيد الوطني الإيراني في الملعب، لكن يمكنكم الاستماع له الآن».

أكدت مصادر إعلامية اليوم (الأحد)، اختراق موقع اتحاد كرة القدم البحريني وبث النشيد الوطني الإيراني من خلاله. ووفقاً لـ«RT»، يأتي الاختراق رداً على ما قيل إنه إساءة للنشيد الوطني الإيراني قبيل بدء مباراة كرة القدم بين إيران والبحرين في المنامة الأسبوع الماضي. وكتب القراصنة على الموقع: «لن نُبقي الإساءة لإيران من دون رد.. لم تتمكنوا من سماع النشيد الوطني الإيراني في الملعب، لكن يمكنكم الاستماع له الآن».

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