شكرا لقرائتكم واشنطن: الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته بالإصلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعمت الحكومة الأميركية حق اللبنانيين في التظاهر السلمي، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته بالإصلاح.

وأكدت الحكومة الأميركية في موقفها من الأوضاع في لبنان على لسان مسؤول في الخارجية الأميركية للعربية، أن عقودا من الخيارات السيئة والفساد وضعت لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي.

وأعرب المسؤول الأميركي عن أمل بلاده في أن تدفع هذه التظاهرات بيروت للتحرك نحو الإصلاح الاقتصادي، معتبرا أن تطبيق لبنان للإصلاح يفتح الباب أمام الدعم المالي الدولي.

تظاهر آلاف اللبنانيين في ساحة رياض الصلح في بيروت، الأحد، لليوم الرابع على التوالي، وسط إصرار على مواصلة احتجاجاتهم في أغلب مناطق ومدن البلاد، فيما تقدم رئيس الحكومة، سعد الحريري، بورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني، وسط مطالبات بالبدء في إضراب عام.