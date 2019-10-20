شكرا لقرائتكم خبر عن المراقبة الجوية تحيى الاحتفال باليوم العالمى للمراقب الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى المراقبة الجوية مساء اليوم الأحد، برئاسة أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، باليوم العالمى للمراقب الجوى، بأحد فنادق القاهرة، والذى يوافق 20 أكتوبر من كل عام والذى يخضع تحت منظمة الايفاتكا العالمية والتى تضم 50 ألف مراقب جوى على مستوى العالم، وحضر الحفل كابتن احمد نصر شادى وكابتن رؤوف حلمى ناشد وكابتن محمد رشوان وكابتن محمد مصطفى أعضاء مجلس الإدارة.

وبدأ الحفل بكلمة ترحيب للحاضرين بأفراد المراقبة الجوية من الكابتن هيثم حسن نائب رئيس مجلس إدارة نادى المراقبة الجوية، وأعضاء مجلس إدارة النادى، وشارك أيضا فى الحفل المراقبون الجويين بشركات الطيران بمطار القاهرة بإجمالى 150 مراقبا جويا مصريا.