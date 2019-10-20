شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على إحلال وتجديد محكمة المراغة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، بشأن سرعة إنشاء وإحلال وتجديد محكمة المراغة الجزئية - مركز المراغة – محافظة سوهاج.

وجاءت موافقة اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة العدل ومحافظة سوهاج، وأكد ممثل وزارة العدل قطاع المحاكم، أن الطلب تم الموافقة عليه وعمل الرسومات الهندسية، وهدم المبنى القديم للمحكمة، ولفت إلى أن المبنى الجديد سيشمل المحكمة والشهر العقارى وبعض الخدمات الأخرى المرتبطة بها.

فيما قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلي، بشأن تطوير الشبكات الأربعة للتليفونات المحمولة خاصة فى مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وطلبت اللجنة حضور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك.

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