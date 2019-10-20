شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان : الرئيس الأذربيجانى أكد تقديره لدور السيسى فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب بالعلاقات المصريه الأذربيجانية مؤكداً أن الدولة المصريه برئاسة الرئيس عبد الفتاح االسيسي نجحت بامتياز في إدارة ملف العلاقات الخارجية ورسخت لدبلوماسية قوية مع كل دول العالم، وأن البرلمان والسياسين كان لهم دور في هذا الشأن.

وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن التكريم الذي قامت به سفارة أذربيجان بالقاهره بتقليده، للميدالية الجهاز الدبلوماسي الأذربيجانى من جمهورية أذربيجان، فى الاحتفال الذى أقيم بسفارتها فى مصر هو تكليل لمجهودات كبيره بذلت عبر سنوات في العمل البرلماني والسياسي والخدمي.

وتابع الشريف أن المسئولين في دوله أذربيجان وعلى رأسهم رئيس الدوله الهام علييف ، اكدوا على تقديرهم للدور المصري الكبير وللمجهود الذي يقوم به الرئيس السيسي في كافه المجالات في ارساء دعائم الديمقراطي ودعم الاستقرار في المنطقه والتاكيد ان مصر دولة رائده في المنطقه والجميع يسعي الي اقامة علاقات متميزه معها في كافة المجالات .

ولفت الشريف إلي أنه المصري الوحيد الذي تقلد هذة الميداليه الدبلوماسيه تقديرا من دولة اذربيجان لكل مجهود برلماني وسياسي يبذل في سبيل دعم العلاقات بين الدول وكذلك دعم اواصر الاخوه بين مختلف بلدان العالم .

Advertisements

وأشار الشريف إلي أن التكريم صدر بقرار من رئيس الدولة الأذربيجانية بمناسبة مرور 100 عام علي الدبلوماسيه المصرية الأذربيجانية، متابعا : " أقدم هذه الميدالية والوسام إلى مجلس النواب إهداءً بسبب ما حصلت عليه من خبرة من داخل هذا المجلس سنوات طوال قضيتها بين جدرانه اودي واجبي الوطني من خلال منبر التشريع وهو البرلمان المصري ".

واختم الشريف حديثه بالتأكيد علي أنه ماض فيما يقوم به لخدمه الدولة المصريه واننا جميعا داخل البرلمان جنود في خدمه الوطن .

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد تقدم بالتهنئة للنائب السيد محمود الشريف، وكيل اول مجلس النواب، بمناسبة حصوله على ميدالية شرفية من قبل الحكومة الأذربيجانية، بقرار البرلمان الأذربيجانى، خلال احتفال سفارة دولة أذربيجان بمصر بمئوية التأسيس للجهاز الدبلوماسى بها .

ووجه عبد العال رسالة شكر وتحية لدولة أذربيجان متمنيا مزيدا من التعاون فى جميع المجالات وكافة الأصعدة بين الدولتين.