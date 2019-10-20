شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم بطلب مناقشة حول دور مراكز البحوث لاستنباط محاصيل غير شرهة للماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى استتباط سلالات جديدة وبذور تعطى انتاجية مضاعفة من المحاصيل الزراعية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الزراعة من أبرز الملفات التى لها دور كبير فى مقومات الاقتصاد المصرى، ولابد من استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى مجال الزراعة، وذلك من خلال تفعيل دور المراكز البحثية والوقوف على أبرز التطورات فى ملف الزراعة من خلال استنباط سلالات جديدة تعطى ضعف الانتاجية، وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

Advertisements

وطالب عضو مجلس النواب، عرض خطة المراكز البحثية على النواب، واخر التطورات والمستجدات فى هذا الملف ، ورؤيتهم لكيفية تعظيم الانتاج لتحقيق طفرة للدولة تنعكس على الفلاح وعلى المواطن، وفى نفس الوقت خطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية ولو على المدى البعيد.