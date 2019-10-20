شكرا لقرائتكم خبر عن "اكسترا نيوز" تستعرض التقارير الدولية حول استخدام أردوغان الأسلحة المحرمة دوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة اكسترا نيوز، عن تقارير وصحف دولية حول استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسلحة المحرمة دوليًا.

وأفادت صحف الجارديان البريطانية والنيوريوك تايمز الامريكية، أن الأمم المتحدة تحقق في استخدام تركيا لأسلحة محرمة دولياً بسوريا، مشيرين أن تركيا تواجه اتهامات باستخدام الفوسفور الأبيض ضد الاكراد بسوريا.

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وأضافت الصحف والتقارير، أن الرئيس التركي أنكر استخدامه لتلك الأسلحة، رغم الأدلة التي تؤكد استخدام قواته اسلحة محرمة دولياً في سوريا، مؤكدة التقارير ثبوت وجود قصف جوي بمواد تصيب العظام والجهاز التنفسي.

وفي نهاية عرض التقرير، أكدت منظمات حقوقية دولية علي أن استخدام الجيش العثمانلي هذه الأسلحة ينذر بكارثة إنسانية.