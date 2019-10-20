استبعاد مدير مدرسة ومعلم بسبب التدريس من كتاب خارجي في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- محمد عوض:

قرر خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، استبعاد مدير مدرسة جمال الدين الأفغاني، ومعلم لغة عربية، بسبب عدم توفير الأجواء التعليمة المناسبة، واستخدام كتاب خارجي في تدريس المادة داخل الفصل، بالمخالفة للقرار الوزاري الذي يحظر الكتب الخارجية في المدرسة.

وقال بيان لمديرية التربية والتعليم، صدر مساء الأحد: "نعمل على تحقيق درجات الانضباط داخل المدرسة، وعدم السماح بوجود أي مخالفات تؤثر على العملية التعليمية".

وحذر مدير المديرية، العاملين من معلمين أو إداريين، من المخالفات التي تؤثر على انضباط وانتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أنه لن يتهاون في استبعاد من تثبت التحقيقات مخالفتهم لمقتضيات الواجب الوظيفي، بحسب البيان.