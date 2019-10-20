محافظ القليوبية يبحث مع "البر والتقوى" المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع اللواء أيمن الشرقاوي ممثل جمعية البر والتقوى الخيرية المشهرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لبحث تفعيل المشاركة المجتمعية لإقامة مشروعات خيرية في العديد من المجالات الخدمية التي يحتاج إليها المواطن القليوبي.

وحضر الاجتماع، مجدي حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وولاء صلاح الدين مدير مكتب التواصل المجتمعي بالمحافظة، والإعلامي صلاح حسني.

وأكد المحافظ أنه ناقش أوجه التعاون بين المحافظة والجمعية لإقامة مشروع تجهيز العرائس غير القادرين وتسقيف المنازل وإقامة فصول محو الأمية ورفع كفاءة المدارس الحكومية والمشاركة في حملات النظافة ورفع التراكمات بمدن المحافظة، فضلًا عن مساهمة الجمعية في أي مشروعات خدمية تحتاج إليها المحافظة لخدمة المواطنين.

وأشاد محافط القليوبية بالدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية، مقدمًا الشكر لهم على دعمهم المحافظة، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية وتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، يعتبر كلمة السر لنجاح المنظومة بالكامل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.