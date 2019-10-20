تحالف دعم الشرعية في اليمن يقصف مواقع الحوثيين في حجة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ، اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت مواقع المليشيا الحوثية في مديريتي مسبتأ وحرض ، وتجمعات مليشيا الحوثي

في قرية الطينة ، الواقعة على الشريط الساحلي غرب مديرية عبس.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا ، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.