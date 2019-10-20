قيادات كردية لـ «الاتحاد»: تحركات لمقاضاة أردوغان أمام «العدل الدولية»

أحمد مراد (القاهرة)

كشفت قيادات كردية، عن تحركات لمقاضاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام محكمة العدل الدولية، باعتباره مجرم حرب، وطالبوا مجلس الأمن بالتحقيق الفوري في المجازر التي ارتكبتها القوات التركية في حق المدنيين، خلال عدوانها على بلدات شمال وشرق سوريا.

وأكدت القيادية الكردية، أمينة عمر، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن قوات الاحتلال التركي ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين والمنشآت المدنية في شمال وشرق سوريا.

وأوضحت عمر، عبر اتصال هاتفي مع «الاتحاد»، من كوباني، أن العملية العسكرية التركية خلفت الكثير من الدمار والخراب، حيث تعمدت استهداف البنية التحتية للمدن والقرى والمدنيين، وقصفت النقاط الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدمت أسلحة محرمة دولياً، وهو ما أكدته الحالات الإسعافية التي وصلت إلى النقاط الطبية وتقرير منظمة العفو الدولية.

وأشارت القيادية الكردية، إلى قيام القوات التركية والميليشيات الموالية لها بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين، مثلما حدث للسياسية هفرين خلف، حيث تم تعذيبها بصورة وحشية والتمثيل بجثتها، بعد إطلاق وابل من الرصاص عليها.

وطالبت القيادية الكردية، مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية بإرسال بعثات للتحقيق في الجرائم التي تم توثيقها، وأكدتها التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية، وتحديد مسؤولية مرتكبيها ومنفذي الإعدامات الميدانية، وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية، وعلى رأسهم أردوغان.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت القوات التركية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، موضحة أن لديها أدلة دامغة حول هجمات من دون تمييز على المناطق السكنية، بما فيها من مدارس ومنازل.

وأكدت فوزية يوسف، القيادية في الإدارة الذاتية الكردية وحركة المجتمع الديمقراطي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن قوات أردوغان استخدمت المادة الكيميائية المعروفة بالفسفور الأبيض ضد المدنيين، والمحظور استخدامها ضد الأهداف المدنية، بموجب اتفاقيات جنيف.

وقالت يوسف: «إن القوات التركية استخدمت الأسلحة الثقيلة، بما فيها الطائرات وقذائف الهاون من أجل كسر إرادة الأكراد السوريين، وقد أعاد الأتراك الطرق الوحشية التي كان يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي ضد المدنيين الأبرياء، حيث أعدموا كثيرين بشكل عشوائي».

وأضافت: أن العدوان التركي استهدف عدداً من المدارس والمنشآت الطبية مثل مدرسة قرية الصالحية، ومستشفى بلدة تل تمر، وكثير من المدنيين الجرحى ماتوا من دون علاج، ونزح مئات الآلاف من منازلهم في الحسكة والرقة والطبقة.

وفي اتصال هاتفي مع «الاتحاد»، أشار عامر مراد، مدير المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، إلى أن الانتهاكات التركية تخطت قصف المستشفيات ودور العبادة، بل جلبت أيضاً الويلات لأهالي القرى والبلدات، وسيكون لها بالغ الأثر على السلم مستقبلاً، وتمهد الطريق أمام عودة الفكر الداعشي.