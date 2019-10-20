لبنانيو فرنسا يتظاهرون دعماً للاحتجاجات

باريس (أ ف ب)

تظاهر مئات من اللبنانيين الفرنسيين، أمس، في باريس دعماً لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ 4 أيام في بيروت ومدن أخرى ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت المدونة اللبنانية سمر دو بوتافوكو لفرانس برس «راوح عددنا بين 2500 وثلاثة آلاف، أطفالاً وكباراً رغم المطر»، موضحةً أنها دعت إلى هذا التحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت ألوان العلم اللبناني ساحة تروكاديرو قرب برج أيفل. وأضافت المدونة «كل شيء بدأ مع أزمة بيئية: احترقت الغابات وعجزت الحكومة عن التحرك، لم تكن على الأرض لمساعدة السكان فيما كانت مدارس تحترق، ثم أعلنوا ضريبة جديدة على الاتصالات عبر الإنترنت».

وأكدت أن «الوضع بائس في لبنان إلى درجة أنه يتظاهر أناس اليوم لم يتعودوا النزول إلى الشارع، لقد شاهدنا مسنات محجبات في الشارع، الناس ما عادوا خائفين، ونحن اللبنانيين في الخارج علينا أن ندعم مواطنينا الشجعان الذين يطالبون بإنهاء النظام الطائفي الذي أثبت عجزه». وقالت أيضاً «نحن هنا لنسف هذا النظام، نريد دولة علمانية». وقال ليو نيكوليان الذي أنشأ مجلس تنسيق للبنانيين في فرنسا، «جئنا اليوم لنقول نحن جميعاً لبنانيون، سواء كنا مسيحيين أو شيعة أو سنة أو دروزاً، نحن لبنانيون قبل كل شيء».

وأضاف أن «هويتنا الوطنية في خطر كبير بسبب مصاصي الدماء»، في إشارة إلى الطبقة السياسية اللبنانية.