كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن... البعثة الأممية تثبت ثاني نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مساء اليوم الأحد، عن انتهاء اجتماع اليوم الثاني وعمل الفريق المشترك لضباط الارتباط وتفعيل ثاني نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة بغرب اليمن، بعد إعاقات وتعطيل من قبل الميليشيات الحوثية لأكثر من سبع ساعات.

وانتهى مساء اليوم اللقاء الثاني لضباط الارتباط للفريق الحكومي ونظرائهم من طرف الميليشيات الحوثية، بحضور الجنرال أباهيجيت جوها وفريقه من المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المشتركة، في بيان، على أنه تم تفعيل عمل ضباط الارتباط الميدانيين لقطاع مدينة الصالح، شمال شرقي الحديدة بحضور وإشراف رئيس البعثة الأممية الجنرال جوها.

وهذه هي ثاني نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار تقيمها اللجنة المشتركة برئاسة رئيس بعثة الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية.

وتأخر اللقاء عن موعده صباح اليوم، أكثر من سبع ساعات جراء منع الميليشيات الحوثية رئيس البعثة الأممية وفريقه مغادرة السفينة الأممية قبالة الحديدة.

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وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، إن ميليشيات الحوثي أفشلت وصول الجنرال أباهيجيت جوها رئيس لجنة إعادة الانتشار والتنسيق الدولي إلى نقطة الالتقاء مع لجنة الارتباط الميدانيين في الفريق الحكومي منذ الصباح الباكر، حيث ظل ينتظر لأكثر من أربع ساعات متواصلة.

وأضاف الدبيش، "الجنرال جوها أصر على تنفيذ تفعيل المراقبة والالتقاء بضباط الارتباط في النقطة المحددة، وعاد إلى السفينة، وقام بإجراء عدة اتصالات استمرت أكثر من ساعة، وبعدها سمح له بالتحرك إلى نقطة الالتقاء مع طرف الجانب الحكومي للبدء في تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار".

وأوضح، أن الجنرال مع المراقبين الدوليين بقوا أكثر من ساعتين في خط التماس ولم يسمح لهم الحوثيون بالعبور والالتقاء بضباط الارتباط وهم بالقرب من مدينة الصالح، ورفضت الميليشيات نزع الألغام والعبوات الناسفة وتأمين الطريق له.

وتابع المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، أن" عناصر ميليشيات الحوثي المتواجدة في محور شمال مدينة الحديدة (مدينة الصالح) رفضت أخذ التعليمات من القيادات العليا، اتصل الجنرال أباهيجيت جوها برئيس لجنة إعادة الانتشار والتنسيق التابع للميليشيات العميد الموشكي، إلا أنه رد على الجنرال جوها بعدم قدرته على إقناع العناصر الحوثية المتواجدة هناك، وأنهم يتبعون أحد القيادات الميدانية يدعى العميسي ولا سلطة لأي أحد عليهم".

وتم يوم أمس السبت تثبيت إقامة أول نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في المدينة، في الخامري، وباشرت عملها.

ومن المقرر أن يستكمل الفريق المشترط لضباط الارتباط تثبيت أربع نقاط مراقبة، حيث من المقرر نشر النقطة الثالثة الاثنين في منطقة كيلو 16 شرق المدينة، ونشر النقطة الرابعة في منطقة المنظر جنوب المدينة.