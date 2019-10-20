كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 6 جنود أمريكيين في جورجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش الأمريكي، مساء اليوم الأحد، بأن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرين، في قاعدة فورت ستيوارت هانتر الجوية بولاية جورجيا، عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب.

وقال مسؤولون بالقاعدة، التي توجد في جنوب شرق جورجيا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وتعرضت له سيارة قتالية تزن 37 طنا من طراز برادلي، التي تستخدمها قوات المشاة.

وأضاف المسؤولون أن الجنود الثلاثة الآخرين نقلوا لمستشفى "وين" العسكري، ووصف الجيش الأمريكي الواقعة بأنها حادث لكنه لم يقدم أي تفاصيل ومعلومات أخرى حولها.

قوات الجيش الأمريكي Advertisements هي أقوى قوات مسلحة في العالم، وثاني أكبر جيش بعد جيش التحرير الشعبي الصيني، وتأسس منذ أن أعلنت الولايات المتحدة استقلالها عام 1776م، ويعتبر رئيس الولايات المتحدة هو القائد العام للقوات المسلحة.