كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق... الشارع أصبح مهيأ لاستقالة حكومة عبد المهدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر عراقي، مساء اليوم الأحد، بأن عدد من السياسيين العراقيين تلقو اتصالات من مكتب المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق السيستاني للتداول حول تشكيل حكومة طوارئ، وأن الشارع العراقي أصبح مهيأ لاستقالة حكومة عبد المهدي.

وأكد المصدر، على أن السيستاني لديه قناعات بأن حكومة عبد المهدي، قد لا تتأخر كثيرا في تقديم استقالتها في محاولة للالتفاف على مطالب المتظاهرين إذا ما تزايدت حدة التظاهرات، وهذا يؤكد على أن الحكومة تدرك أن الخروج للشارع سيكون كبيرا وأنهم فشلوا بالفعل في استيعابها.

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