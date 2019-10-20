كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي عراقي: الحكومة فشلت في تهدئة الشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المحلل السياسي العراقي، عبد القادر النايل، إن ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتهدئة الشارع، ذهبت أدراج الرياح، وإن الاستعدادات في الشارع ليوم 25 أكتوبر ربما تفوق كل التوقعات.

وأضاف السياسي العراقي، أن الحكومة العراقية قامت بأشياء كثيرة منها إغداق الأموال على شيوخ العشائر لمنع أبنائهم من الخروج في التظاهرات، إلا أن الواقع والتحضيرات التي يقوم بها الشباب للتظاهرات القادمة، تؤكد على أن "إجراءات الحكومة لن تمنع الشعب من الثورة في 25 أكتوبر القادم".

وأكد المحلل السياسي، على أن "تلك الحالة التي يعيشها الشارع العراقي انتظارا ليوم الثورة دفعت شيخ العشائر في النجف إلى إصدار بيان واضح بأنهم سيكونون مع التظاهرات القادمة، وطالبوا بحمايتها وإقالة حكومة عادل عبد المهدي والدعوة إلى انتخابات مبكرة، فضلا عن البيانات المتواترة، التي بصدرها شيوخ العشائر لا سيما في الوسط والجنوب عن دعمهم للمتظاهرين، وأنهم سيوفرون لهم الحماية المطلقة ويحذرون من الاعتداء عليهم".

وأشار المحلل السياسي إلى أن هذا التصعيد من جانب عشائر العراق يأتي بعد فشل اللجنة الحكومية، التي شكلها عبد المهدي في الكشف عن قتلة المتظاهرين في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري وما تلاها، وإلى الآن هناك صراع حكومي على إعلان التقرير المبهم، والذي لم يقدم أسماء القتلة الحقيقين، الذين يعرفهم الشعب العراقي ولا سيما المسؤول الأمني بالحشد "أبو زينب اللامي"، وهذا يؤكد لنا على أن جميع الإجراءات الحكومية لن تجدي نفعا أما تظاهرات الجمعة القادمة.