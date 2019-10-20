كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار عالمية عاجلة اليوم الأحد 20/10/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 20 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || انسحاب كافة عناصر "قسد" من مدينة رأس العين السورية

صرح مراسل في بلدة الحسكة السورية، اليوم الأحد، أن كافة عناصر تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، انسحبت من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا شمالي المحافظة، بعد خروج قافلة عسكرية للتنظيم من المدينة باتجاه مدينة الحسكة.

وأشار المراسل، إلى أن جميع أحياء مدينة "رأس العين" أصبحت تحت سيطرة القوات التركية ومسلحي الميلشيات "التركمانية" الموالية له بعد إخلائها من قبل مسلحي الميلشيات "الكردية".

وأضاف المراسل، إن "تنظيم قسد استطاع إخراج جميع جرحاه وجثث عناصره من مشفى مدينة رأس العين باتجاه مشافي القامشلي بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

أخبار عالمية عاجلة اليوم || الحكومة البريطانية تصر على الخروج في الموعد من الاتحاد الأوروبي

أكدت الحكومة البريطانية، مساء اليوم الأحد، على أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي "البريكست" في يوم 31 أكتوبر الجاري، رغم خطاب أرغم البرلمان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على إرساله إلى بروكسل طلب فيه تأجيل الخروج.

Advertisements

وتراوحت دوامة الخروج بشكل كبير في الأسبوع الماضي بين إمكانية خروج منظم يوم 31 أكتوبر، باتفاق توصل إليه جونسون يوم الخميس وتأجيل بعد أن أرغمه البرلمان على طلبه مساء يوم أمس السبت.

وأرسل جونسون خطابا غير موقع للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يجعل فكرة الخروج "تتآكل بشدة".

آخر الأخبار العاجلة في العالم || الإثنين.. توقيع الاتفاق السياسي بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية في جوبا

صرح أمين التفاوض والسلام في حركة العدل والمساواة السودانية، أحمد تقد، مساء اليوم الأحد، أن القوى المسلحة دخلت في حوار مباشر مع الحكومة السودانية خلال اليومين الماضيين، وكانت أهم النقاط، التي تم التركيز عليها هي كيفية تفعيل إعلان جوبا، الذي تم توقيعه الشهر الماضي لبناء الثقة والتمهيد للمفاوضات.

وأضاف أمين التفاوض والسلام في حركة العدل والمساواة، أنه تم الاتفاق على النقاط الخاصة بالأسرى في السجون وتكوين لجان مشتركة لتعزيز الملفات الإنسانية ووقف العدائيات، مع تكوين لجنة أخرى للمتابعة لأغراض التنسيق بغرض تسهيل عملية التفاوض.

وتابع تقد، إن حوارات ونقاشات طويلة جدا دارت حول القضايا والملفات، التي ستكون محل نقاش بين الأطراف السودانية، ومن هنا تم الحديث عن القضايا القومية وقضايا مناطق النزاع والقضايا ذات الخصوصية، والتي تشكل أسس المشكلة السودانية، وتم ترك عمليات الوساطة وغيرها من الأمور للإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن لتحديدها ومن يقوم بدور الوسيط.

