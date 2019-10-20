كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أكثر من 20 من مقاتلي الشباب فى كمين عسكري بمحافظة هيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت أنباء من مدينة جللقسي بإقليم هيران عن تنفيذ القوات الحكومية كميناً عسكرياً في الطريق الرابط بين جللقسي وبولبرتي وأسفر الكمين عن مقتل 20 من عناصر الشباب.

وأعلن عمدة جللقسي محمد نور عاجوف أن العناصر المستهدفة كانو يستقلون سيارة حين هاجمتهم القوات الحكومية واستولت علي عدد من البنادق وأعلن أنه سيتم عرض الأسلحة علي وسائل الإعلام.

Advertisements

وأضاف العمدة أن القوات الحكومية سوف تستمر في تنفيذ العمليات العسكرية الجارية في محافظة هيران. ولم تعلق حركة الشباب علي العملية حتي الآن.

وتأتي العملية بعد أيام من دعوة رئيس ولاية هيرشابيل محمد عبدي وير الحكومة المركزية لدعم إدارته في الحرب ضد حركة الشباب.