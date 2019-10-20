كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع التونسية: مقتل قيادي في تنظيم "القاعدة" بعملية أمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل قياديا في تنظيم القاعدة، وأصيب آخر خلال عملية لمكافحة الإرهاب في وسط غرب البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، لوكالة "فرانس برس"، إن "قياديا إرهابيا في جماعة عقبة بن نافع قتل خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات العسكرية والحرس الوطني في منطقة القصرين الجبلية" قرب الحدود الجزائرية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، أن "إرهابيا آخر أصيب خلال العملية المستمرة في المنطقة المذكورة حيث تنشط مجموعات متطرفة، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن هويتهما".
وجماعة عقبة بن نافع هي فرع محلي لتنظيم القاعدة.
وتبقى منطقة القصرين الجبلية الحدودية معقلا لمجموعات متطرفة، بينها "جند الخلافة" المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، وتواظب قوات الأمن التونسية على تنفيذ عمليات تمشيط فيها.
وواجهت تونس منذ ثورة 2011 هجمات إرهابية، أسفرت عن مقتل عشرات الجنود والشرطيين، إضافة إلى مدنيين وسياح أجانب.
تونس
هي دولة عربية تقع في شمال أفريقيا، يحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب الشرقي ليبيا (459 كم) ومن الغرب الجزائر (965 كم)، عاصمتها مدينة تونس، وتبلغ مساحة الجمهورية التونسية 163,610 كم2، ويبلغ سكان الجمهورية التونسية حسب آخر الإحصائيات سنة 2014 ما يقارب 10 ملايين و982,8 ألف نسمة.
ولدى تونس علاقات وثيقة وتاريخية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهي حليف رئيسي خارج الناتو ولديها عدة اتفاقيات شراكة متقدمة تجمعها مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعد الزبون الأول لتونس والحليف الاقتصادي القوي.
تونس هي أيضا عضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وأنشأت علاقات وثيقة مع فرنسا على وجه الخصوص، من خلال التعاون الاقتصادي والتحديث الصناعي، وبرامج الخصخصة، وقد جعلت النهج الذي تتبعه الحكومة في الصراع بين إسرائيل وفلسطين كما أنها وسيط في مجال الدبلوماسية في الشرق الأوسط ومساهم كبير في فرض السلام في العالم عبر قواتها المنتشرة في مناطق النزاع والتابعة للأمم المتحدة.