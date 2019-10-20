فاجعة بالحوز.. مصرع 3 نساء وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة للنقل السري

لقي 3 نساء مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث مروع، اثر إنقلاب سيارة للنقل السري، بإحدى المنعرجات بالطريق الرابطة بين تدارت وافرا بجماعة زرقطن إقليم الحوز.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم24” من مصادر محلية، فإن الحادث أدى الى إنقلاب سيارة للنقل السري “لاندورفيل” كانت تقل على متنها 11 شخصا لقيت 3 نساء مصرعهم بعين المكان.
المصدر ذاته أكد، إصابة 8 أشخاص من الركاب بجروج خطيرة، نقلوا على وجه السرعة عبر سيارة الإسعاف، إلى المركز الصحي زرقطن لتلقي العلاجات الضرورية.
الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، الذين حلو بعين المكان، وعملوا على فتح تحقيق حول الحادث.
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