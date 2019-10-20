جدد فوزه على المنتخب الليبي.. ثنائية البدري تقود تونس المحلي لنهائيات “الشان”

ضمن المتخب التونسي للاعبين المحليين تأهله إلى نهائيات كٱس أمم إفريقيا، الكاميرون 2020، بعدما جدد فوزه اليوم الأحد، على المنتخب الليبي، برسم مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل إلى “الشان”.

وفاز “نسور قرطاج” بهدفين مقابل هدف واحد، علما أن لقاء الذهاب حسمه المنتخب التونسي، لصالحه، بهدف دون رد، شتنبر الماضي.

وأنهى منتخب تونس الجولة الأولى من المباراة، التي احتضنتها أرضية ملعب أبوبكر عمار بسلا، متقدما بهدف نظيف، أحرزه اللاعب أنيس البدري بعد مرور 13 دقيقة على ضربة البداية.

ونجح المنتخب الليبي، في الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 70 في توقيع هدف التعادل، قبل أن يعود البدري ويفرض نفسه نجما للقاء، بتدوينه ثاني أهدافه الشحصية ولمنتخب بلاده في حدود الدقيقة 89، منهيا المواجهة بفوز وتأهل نسور قرطاج لنهائيات “شان” الكاميرون، مطلع العام القادم.