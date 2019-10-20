البطولة الاحترافية.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمامرة وأولمبيك آسفي

حسم التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، المباراة التي جمعت اليوم الأحد، بين فريقي نهضة الزمامرة وضيفه أولمبيك آسفي، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من البطولة الاحترافية.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول للقاء الذي احتضنه ملعب أحمد شكري بالزمامرة، متقدما بهدف دون رد، أحرزه اللاعب الغابوني عبدو جاميلو أتشباو بعد مرور 28 دقيقة على ضربة البداية.

ونجح الفريق الضيف في الجولة الثانية من المباراة، في توقيع هدف التعادل بواسطة لاعبه المهدي خالص عند الدقيقة 60، ليعلن الحكم جمال بلبصري عن نهاية المواجهة باقتسام النقاط.

وأصبح نهضة الزمامرة عقب هذا التعادل، يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يملك القرش المسفيوي 3 نقاط في الرتبة الثامنة.