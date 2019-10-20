السجن المؤبد بحقّ 5 مصريين أُدينوا بالانضمام لـ"داعش"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة النقض بالقاهرة، يوم الأحد، بعقوبة السجن المؤبد (25 عاما)، بحق 5 متهمين، إثر إدانتهم بالانضمام لجماعة مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وجاءت العقوبة بالسجن المؤبد، بعد أن "رفضت المحكمة طعن المتهمين على عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقهم، بعد إدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون".

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية اتهامات "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد (تنظيم داعش)، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة"، فيما نفى المتهمون تلك الاتهامات خلال جلسات المحاكمة، وقالوا إنهم تعرضوا لإكراه دفعهم للاعتراف خلال جلسات التحقيق الأمني، وفق تصريحات صحافية سابقة لهيئة الدفاع عنهم.

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ويُعدّ الحكم الصادر اليوم نهائيا بات غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، بحسب القانون المصري.

وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة، في القضية بمعاقبة 8 متهمين، منهم 3 هاربين، بالسجن المؤبد.

وقدم دفاع المتهمين طعنا أمام محكمة النقض في 2017 للمتهمين حضوريا، أما المتّهمون غيابيا فعقب تسليم أنفسهم للأجهزة الشرطية سيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد.