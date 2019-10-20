شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنيين في استهداف لموكب مسؤول أفغاني والان مع التفاصيل
كشف "حبيب الله" المتحدث باسم ولاية ميدان ورداك شرق العاصمة الأفغانية كابل، عن مقتل 3 مدنيين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة كانت تستهدف موكب والي مركز ميدان ورداك.
وقال المتحدث باسم الولاية حبيب الله، في تصريحات لوكالة أنباء الاناضول، اليوم الأحد، إن الهجوم استهدف موكب الوالي، مظفر الدين يمين، لدى مروره من مركز "ميدان ورداك".
ولفت إلى أن الوالي نجا من الهجوم دون إصابات، فيما قُتل 3 مدنيين، وأصيب آخر، ولم تعلن بعد أي جهة تبنيها للعملية الانتحارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدنيين في استهداف لموكب مسؤول أفغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.