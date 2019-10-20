اليوم.. 'صوت الملاعب' يكشف حقيقة التصويت على النظام الداخلي لاتحاد الكرة

2019-10-20 | 21:15
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يسلط برنامج "صوت الملاعب" في حلقته مساء اليوم، الضوء على موضوع التصويت على النظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة القدم.
ويستضيف البرنامج في حلقة اليوم النجم الدولي السابق نعيم صدام بالاضافة الى الصحفي عمار ساطع، فضلاً عن اتصالات وتصاريح لمن كان حاضراً في مؤتمر الهيأة العامة.
صوت الملاعب" برنامج رياضي يقدمه الإعلامي طه ابو رغيف، يتناول أخبار كرة القدم ويبث الساعة 11 مساءً من الأحد الى الاربعاء من كل أسبوع.
صوت الملاعب" برنامج رياضي يقدمه الإعلامي طه ابو رغيف، يتناول أخبار كرة القدم ويبث الساعة 11 مساءً من الأحد الى الاربعاء من كل أسبوع.
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