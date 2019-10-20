الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'ارهابيين' اثنين في الموصل

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال "ارهابيين" اثنين في الموصل. وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٥ (قيادة عمليات نينوى) تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة حمام العليل في الموصل".



وأضافت أن المعتقلين "هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

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