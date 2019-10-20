محافظ نينوى ينفي دخول عناصر 'داعش' الى المحافظة

وقال المرعيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المعلومات المتداولة بخصوص دخول عناصر تنظيم داعش الإرهابي الى اراضي المحافظة غير دقيقة ولاصحة لها".

وأضاف المرعيد أنه "لن نسمح بأي شكل من الاشكال ان يكون لهم أي تواجد علي ارض نينوى".



وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً، تفيد بدخول عناصر "داعش" الى محافظة نينوى.