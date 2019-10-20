النجيفي: ليس هناك ملامح دولة حقيقية في العراق

وقال النجيفي خلال حديثه لبرنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إن "الدولة في العراق عاجزة عن تقديم الخدمات ومعالجة الازمات الحقيقية التي تعاني منها الشعوب، بل هربوا الى الشعارات الدينية لاقناع الشعب بان هناك عدو سيهاجمهم".وأضاف انه "ليس هناك أي استغلال سياسي للتظاهرات"، مبيناً أنه " ليس هناك ملامح دولة حقيقية في العراق، ويجب إعادة بناء دولة حقيقية عراقية دون اللجوء للشعارات الدينية".

وأشار القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، إلى أن "مهمة القوى السياسية في البلاد هي اقتراح الحلول للحكومة".

وأكد النجيفي، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليس اسوأ الموجودين حتى نستطيع ان نحمله وحده مسؤولية خروج التظاهرات الشعبية".

