اعتبر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، الأحد، انه ليس هناك ملامح دولة حقيقية في العراق.
وأضاف انه "ليس هناك أي استغلال سياسي للتظاهرات"، مبيناً أنه " ليس هناك ملامح دولة حقيقية في العراق، ويجب إعادة بناء دولة حقيقية عراقية دون اللجوء للشعارات الدينية".
وأشار القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، إلى أن "مهمة القوى السياسية في البلاد هي اقتراح الحلول للحكومة".
وأكد النجيفي، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليس اسوأ الموجودين حتى نستطيع ان نحمله وحده مسؤولية خروج التظاهرات الشعبية".
كانت هذه تفاصيل خبر النجيفي: ليس هناك ملامح دولة حقيقية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.