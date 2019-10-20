مشافي شمال شرق سوريا تزدحم بضحايا القصف التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُعتبر مستشفى الشعب في مدينة الحسكة أحد أهم المراكز الصحية التي تستقبل الجرحى الوافدين من المدن والبلدات الحدودية في شمال شرق سوريا، جراء العدوان التركي.

وبالرغم من الإمكانيات المحدودة للمستشفى، فهي تقدم الخدمات الطبية على مدار الساعة، فيما أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بلوغ عدد الجرحى المدنيين نحو ألف شخص.