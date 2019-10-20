أزمة سد النهضة.. مصر تجدد مطالبتها بوسيط دولي

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365

جددت مصر مطالبتها بوسيط دولي في مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبي بشأن قواعد تشغيل وملء السد.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري خلال فعاليات الجلسة الأولى بمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، والذي عقد في القاهرة اليوم الأحد ويستمر لمدة 5 أيام، على أهمية الوسيط الدولي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أهمية الوصول لتوافق واتفاق حول قواعد تشغيل وملء السد، خاصة خلال فترات الانخفاض.

Advertisements

وكشف الوزير المصري أن بلاده وضعت برنامجا لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تبلغ 50 مليار دولار، ويتضمن إعادة استخدام 3 ملايين متر مكعب من مياه الصرف، واعتماد المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، مع زيادة الكمية المنتجة من هذه المياه إلى 3 مليارات متر مكعب في العام الواحد بحلول عام 2037.

وكان الوزير المصري قد تناول، قبل يومين في قمة بودابست للمياه، آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة والمقترح المصري حول قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصا أثناء فترات الجفاف بما يحقق صالح جميع الأطراف، مشيرا إلى الرفض الإثيوبي لمناقشة أي قواعد ملزمة للطرفين، وعدم طرح أي أفكار أخرى ورفض أديس أبابا كذلك وجود وسيط دولي.

وقبلها بأيام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري في كلمته بالبرلمان، أن مصر طلبت التدخل الدولي من أجل الوصول إلى التوافق لحل الأزمة.