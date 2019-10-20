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أصغر عضو بالكونغرس تدعم ساندرز في سباق الرئاسة

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ألكسندريا أوكاسيو كورتيز تعلن دعمها للمرشح الرئاسي بيرني ساندرزأصغر عضو بالكونغرس تدعم ساندرز في سباق الرئاسة دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ألكسندريا أوكاسيو كورتيز تعلن دعمها للمرشح الرئاسي بيرني ساندرزأصغر عضو بالكونغرس تدعم ساندرز في سباق الرئاسة

أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي المثيرة للجدل، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، دعمها للمرشح الرئاسي بيرني ساندرز.

وقالت أوكاسيو كورتيز البالغة 30 عاما، أمس السبت، خلال المهرجان الذي جمع نحو 20 ألف شخص في دائرتها الانتخابية في كوينز بنيويورك: "لدينا الآن أفضل مجموعة مرشحين ديمقراطيين في جيل، والكثير من ذلك يعود إلى العمل الذي أنجزه بيرني ساندرز في حياته".

وفي وقت سابق، أعلن المسؤولين عن حملة المترشح الديمقراطي بيرني ساندرز الانتخابية أنه "خلال أحد النشاطات الانتخابية شعر ساندرز بوجع في الصدر، وتبين من الفحوص الطبية التي أجريت له وجود شريان مسدود فتم وضع قسطرتين له".

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يحصل قادة وملوك العالم على مرتبات مثل أي موظف آخر في الدولة، وتحتل الملكة إليزابيث المرتبة الأولى كأعلى ملوك العالم أجرًا حيث تحصل سنويًا على 107 مليون دولار كما أنها أكثر الملوك جلوسًا على العرش فهي ملكة إنجلترا منذ 67 عامًا. هكذا كان شكل

وفيما بعد أعلن السيناتور أنه جاهز لمواصلة العمل بعد خروجه من المستشفى.

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ويتنافس لنيل الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 19 مرشحا، شارك 12 منهم في مناظرة يوم الثلاثاء الماضي، ويحتل ساندرز المركز الثالث في استطلاعات الرأي، خلف جو بايدن وإليزابيث وارين.

وانضمت أوكاسيو كورتيز إلى زميلتها من الحرس الديمقراطي الجديد في الكونغرس، إلهان عمر، في تأييد ساندرز.

والنائبتان الشابتان تنتميان إلى ما يسمى بـ"الفرقة"، وهي مجموعة من 4 نائبات شابات متنوعات عرقيا ويساريات وجريئات ينشطن ضد سياسة الرئيس ترامب العنصرية، ولهذا طلب منهن ترامب في وقت سابق أن "يعدن إلى أوطانهن الأصلية"، رغم أن جميعهن أمريكيات.

المصدر: أ ف ب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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