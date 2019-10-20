جاد المالح: أعرف من يقف خلف اتهامي بالسرقة

كشف الفنان المغربي الفرنسي، جاد المالح، أخيرا، أنه على علم بمن وقف وراء الترويج لاتهامات السرقة الفنية، التي واجهها، مبرزا أن محاميه تواصل مع إدارة موقع التواصل “فايسبوك” للوصول إلى من يقف خلف ذلك.

وقال جاد المالح أثناء حلوله ضيفا في برنامج “كوتيديان” الفرنسي، أن محاميه تواصل مع إدارة “فايسبوك” بغرض الوصول إلى هوية الأشخاص، المتورطين في اتهامه بالسرقة، والوصول إلى المسؤولين عن حساب “كوبي كوميك”، الذي روج لهذه الاتهامات، مؤكدا أن عددا من الأشخاص يقفون وراء الموضوع.

وأشار المالح إلى أن الاتهامات، التي واجهها، أخيرا، لم تفسد عليه الحياة، كما يعتقد بعض.

ووعد المالح بمعالجة موضوع الاتهامات، التي لحقته من طرف “كوبي كوميك” في عرضه الكوميدي المقبل.

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وسبق أن فسر المالح في لقاء صحافي سابق أن ما قام به هو اقتباس، ولا يعتبره سرقة.

وكان نادي “بورديل”، الكندي للكوميديا، قد منع جاد المالح من المشاركة في عروضه عقابا على ما اعتبره “سرقة فنية” متورط فيها الكوميدي المغربي.

وواجه المالح اتهامان بالسرقة، بعدما استخدم في أحد عروضه عبارات، وأفكار واردة في عرض لكوميديان آخرين.