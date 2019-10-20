للتنافس على بطاقتي “الأولمبياد” وكأس العالم”.. المنتخب الوطني لكرة اليد يشارك في بطولة إفريقيا في تونس

يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد في كأس أمم إفريقيا، التي ستحتضنها تونس، خلال الفترة ما بين 16 و26 يناير، من العام المقبل.

وكشف الاتحاد التونسي للعبة، أول أمس الجمعة، العدد النهائي للمنتخبات، المشاركة في البطولة الإفريقية، والتي تكتسي أهمية كبيرة، بحكم أنها ستكون مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات، الجزائر، وليبيا، ومصر، والسنغال، والكوت ديفوار، والغابون، وغينيا، وكينيا، وزامبيا، والكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والرأس الأخضر، والكاميرون، والكونغو، بالإضافة إلى المنتخب الوطني، وتونس البلد المنظم.

وتم، أمس السبت، سحب قرعة الأدوار النهائية للبطولة، التي ستكون، أيضا، مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، التي ستستضيف نهائيتها مصر، عام 2021.