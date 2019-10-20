تعادل معه بهدف في كل شبكة.. اليونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول في “بريمرليغ”

أوقف فريق مانشستر يونايتد، سلسلة الانتصارات المتتالية لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تعادل معه اليوم الأحد، بهدف في كل شبكة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع.

وأنهى “الشياطين الحمر” الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “أولد ترافورد” متقدما بهدف نظيف، أحرزه اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 36.

ونجح ليفربول في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 85، من تعديل الكفة بواسطة آدم لالانا، ليعلن الحكم مارتن أتكينسون عن صافرة النهاية، بلا غالب ولا مغلوب بين الفريقين.

ويعد تعادل اليوم، الأول لليفربول، بعد 8 انتصارات متتالية، بينما هو الرابع لليونايتد، مقابل الفوز في مناسبتين، وثلاث هزائم.

ورفع “الريدز” رصيدهم في الصدارة إلى النقطة 25، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، في حين أصبح مجموع نقاط مانشستر يونايتد 10، في المركز الثالث عشر.